Сейчас место военного преступления осматривают профильные службы.

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Что известно о последствиях атаки на Купянск-Узловой

Синегубов сообщил, двое гражданских людей погибли. Также известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Это третий смертельный обстрел Харьковщины за сутки

Стоит заметить, что также около 12:25 оккупанты ударили по селу Казачья Лопань Дергачевской громады.

В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Уже известно, что в результате российских ударов по селу погибла женщина 1981 года рождения – спасатели нашли ее тело под завалами.

Также сейчас ищут еще одного человека. На месте работают все профильные службы.

Кроме этого, ночью враг ударил, предварительно, КАБом по населенному пункту возле Боровой Изюмского района Харьковской области. Из-под завалов жилого дома спасатели достали тела супругов – погибли 61-летний мужчина и его 59-летняя жена.

Также пострадала 78-летняя женщина.