Такое предположение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Отметим, что США также предупредили об угрозе ударов со стороны России.

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Каким оружием Россия может атаковать Украину

В пятницу, 23 августа, нужно быть особенно бдительными. Россияне могут атаковать Украину. Им даже безразлично, что в Киев прибыл премьер-министр Индии Наренда Моди, который имеет тесные взаимоотношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

Предположим, что россияне могут нанести удары ракетами, и не только по столице. Под атаку могут попасть другие крупные города, аэродромы и инфраструктурные объекты. Враг имеет достаточное количество крылатых и баллистических ракет, таких как "Искандеры" и северокорейские KN-23.

Три – четыре дня стоит быть осторожными, вплоть до вторника. Никоим образом не игнорируйте воздушную тревогу. Попробуйте найти подвальное помещение. Двух стен может быть недостаточно, чтобы защититься от масштабной атаки, которую россияне могли подготовить,

– подчеркнул Роман Свитан.

Бомбардировщики Ту-95 постоянно кружат с аэродрома "Оленья" в аэропорт в Энгельсе и Украинке, что на Дальнем Востоке. Такие полеты фиксируются последние несколько дней. Это, вполне вероятно, может указывать на подготовку к массированной атаке.

Не забывайте и о подводных носителях крылатых ракет, залп которых составляет 12 "Калибров", а также о надводных судах, которые имеют до 40 "Калибров". Поэтому, нужно быть крайне внимательными в ближайшие дни.