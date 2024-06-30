По состоянию на 19:29 30 июня сообщали об одном погибшем мужчине и 9 раненых. В компании заверили, что работники находились в бомбоубежище.

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Прокуратура показала последствия атаки россиян

Харьковская областная прокуратура показала видео с коптера, на котором видны последствия вражеского авиационного удара по "Новой почте" в Слободском районе Харькова.

Какие последствия атаки россиян по "Новой почте" в Харькове

Работник Харьковской областной прокуратуры объяснил, что обломков от авиабомбы достаточно мало, поэтому точно установить, чем враг наносил удар трудно.

Предварительно, обломок от КАБа типа ФАБ-500. Это второй раз, когда российские военные по городу Харькову используют одну из самых мощных авиационных бомб,

– прокомментировал сотрудник прокуратуры.

Последствия удара по "Новой почте" / Фото: Олег Синегубов / ГСЧС

Стоит заметить, что Россия 27 июня впервые применила по Харькову новые авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования.

Тогда руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что атака привела к повреждению трех частных домов, учебного заведения и ГСЧС. Фильчаков уточнил, что ФАБ-500 мощнее ранее используемых бомб, таких как КАБ- и ФАБ-250.