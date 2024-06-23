Едва прошли сутки с момента предыдущего массированного обстрела Харькова, который унес жизни 3 человек и ранил более полусотни, как оккупанты прибегли к очередному террору против мирного населения. Харьков снова оказался в огне.

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Разрушение, пожары и пострадавшие

По сообщению главы ОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере три попадания КАБами. Прилеты вражеских снарядов зафиксировали в Шевченковском районе – там частично повреждена частная школа. Женщина, которая находилась в учебном заведении, получила травмы легкой степени. В многоквартирных домах рядом выбило окна, повреждены фасады зданий.

В Холодногорском районе есть попадание в частный сектор – 2 дома разрушены. Также здесь вспыхнули две хозяйственные постройки и гараж. Пожар охватил площадь в 60 квадратных метров. Сейчас спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В Киевском районе произошел прилет промышленную зону. По состоянию на 17:30 известно об одном погибшем – это 73-летний мужчина и 11 пострадавших в возрасте от 15 до 63 лет. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные - в среднем.

Как выглядит город после ударов КАБами: смотрите видео

Последствия атаки на Харьков 23 июня / Фото ГСЧС