Российская армия сбросила бомбы на Харьков, убив не менее двух человек.

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Сколько человек пострадало

Все началось около 15:00. Тогда Воздушные силы сообщили об угрозе вражеской авиации для прифронтовых регионов. Уже через несколько минут в Харькове прозвучала серия взрывов.

Мэр города Игорь Терехов заявил о 4 попаданиях, одно из которых пришлось по району плотной жилой застройки. Впоследствии чиновник уточнил: враг ударил КАБом по жилому дому.

Предварительно отмечалось, что два человека погибли, а два ранены. Впоследствии количество пострадавших выросло до 15, а затем и до 18.

В СМИ отмечают, что среди погибших – пассажирка троллейбуса, который высаживал людей на остановке у места удара.

Напомним, что в ночь на 31 мая захватчики обстреляли многоэтажное здание в Харькове, в результате чего 9 человек погибли, а 26 пострадали.