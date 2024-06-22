Російська армія скинула бомби на Харків, вбивши щонайменше двох людей.

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Скільки людей постраждало

Усе почалося близько 15:00. Тоді Повітряні сили повідомили про загрозу ворожої авіації для прифронтових регіонів. Вже за кілька хвилин у Харкові пролунала серія вибухів.

Мер міста Ігор Терехов заявив про 4 влучання, одне з яких прийшлося по району щільної житлової забудови. Згодом посадовець уточнив: ворог вдарив КАБом по житловому будинку.

Попередньо, зазначалося, що дві людини загинули, а дві поранені. Згодом кількість постраждалих зросла до 15, а потім і до 18.

У ЗМІ зазначають, що серед загиблих – пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

Нагадаємо, що у ніч на 31 травня загарбники обстріляли багатоповерховий будинок у Харкові, унаслідок чого 9 людей загинуло, а 26 постраждало.