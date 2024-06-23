Ледве минула доба з моменту попереднього масованого обстрілу Харкова, який забрав життя 3 людей і поранив понад півсотні, як окупанти вдалися до чергового терору проти мирного населення. Харків знову опинився у вогні.

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Руйнування, пожежі та постраждалі

За повідомленням очільника ОВА Олега Синєгубова, було щонайменше три влучання КАБами. Прильоти ворожих снарядів зафіксували у Шевченківському районі – там частково пошкоджено приватну школу. Жінка, яка перебувала у навчальному закладі, отримала травми легкого ступеня. У багатоквартирних будинках поряд повибивало вікна, пошкоджені фасади будівель.

У Холодногірському районі є влучання в приватний сектор – 2 будинки зруйновано. Також тут спалахнули дві господарчі споруди та гараж. Пожежа охопила площу у 60 квадратних метрів. Наразі рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

У Київському районі стався приліт промислову зону. Станом на 17:30 відомо про одного загиблого – це 73-річний чоловік та 11 постраждалих віком від 15 до 63 років. Одна людина у важкому стані. Інші — в середньому.

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