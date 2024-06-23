Оккупанты убили 3 человека и ранили более полусотни, атаковав Харьков четырьмя авиабомбами. Враг намеренно целился именно по гражданской инфраструктуре.
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"Осторожно, воздух!"
В патрульной полиции поделились кадрами прилета российского снаряда.
Первые минуты вчерашнего вражеского обстрела центральной части Харькова.
Держись, несокрушимый,
– говорится в подписи к видео.
Россия ударила КАБом по Харькову: смотрите видео
По словам председателя ОВА Олега Синегубова, вблизи мест попаданий не было ни одного объекта, который бы представлял военное значение. Зато, рядом расположен всегда переполненный людьми автовокзал и живой перекресток. Итак, россияне сознательно совершили еще один акт террора против мирного населения Харькова.
Напомним, что атака на город началась после 15:00. Воздушные силы заявили о пусках КАБов с авиации, и за несколько минут в городе прозвучало четыре взрыва. Как потом станет известно, противник выпустил по Харькову 4 снаряда УМПБ Д-30. Один попал в 5-этажный жилой дом в Основянском районе, убив двух человек. Три других снаряда попали по производственному предприятию в Холодногорском районе, унеся жизни одного человека. По состоянию на вечер 22 июня количество раненых составило 56 человек, среди них – трое детей.