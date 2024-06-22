Взрывы в Харькове прогремели около 15 часов. Уже через несколько минут городской голова сообщил, что, предварительно, 4 удара пришлось по Харькову. Вскоре в городе прогремели повторные взрывы. Все, что известно о вражеской атаке на Харьков днем, 22 июня, читайте в материале 24 Канала.
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По состоянию на сейчас количество раненых увеличилось до 37 человек. Медики борются за жизнь четырех пациентов – двух женщин и двух мужчин, которые находятся в тяжелом состоянии.
Количество жертв может увеличиваться – сейчас продолжается спасательная операция, ведь ударом была разрушена жилая пятиэтажка. Среди раненых на проспекте Гагарина – две несовершеннолетние девушки, 12 и 13 лет. Одна из них в тяжелом состоянии,
– отметил начальник следственных полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Харьковская городская прокуратура сообщила, что на месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военного преступления. Начато уголовные производства по статье 438 УК Украины.
Там уточнили, что правоохранителями зафиксировано попадание трех боеприпасов по территории предприятия в Холодногорском районе города. Также было одно попадание по жилому пятиэтажному дому в Основянском районе города.
Обнародовали кадры последствий вражеского обстрела.
В Харьковской ОВА отметили, что враг запустил по гражданским людям четыре снаряда УМПБ Д-30 с территории Белгородской области.
Начальник следственных полиции Харьковщины Сергей Болвинов рассказал, что трое раненых в результате удара КАБом по жилому дому в Харькове находятся в тяжелом состоянии.
На заводе, по которому попали тремя авиабомбами, по данным Болвинова, погиб охранник, ранения получили четыре человека.
По состоянию на сейчас известно о трех погибших, по меньшей мере 25 раненых. Из-за вражеского удара 16 человек госпитализированы, двое из них – дети. Четыре человека - в тяжелом состоянии.
По данным Харьковской ОВА, повреждена исключительно гражданская инфраструктура: дом, остановки общественного транспорта, магазины.
По словам Игоря Терехова, одна управляемая авиабомба попала в жилой дом в Харькове, еще три – попали в другом районе в производственное предприятие.
Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть,
– сказал Владимир Зеленский, комментируя удар.
Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших.
Корреспонденты Суспильного сообщили, что одна из погибших в результате попадания авиабомбы по центру Харькова – пассажирка троллейбуса, который высаживал людей на остановке возле места удара.
По словам мэра Харькова, количество пострадавших возросло до 18.
Игорь Терехов сообщил, что в результате террористического удара по жилому дому погибли два человека. В то же время 15 человек получили ранения.
Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по городу управляемыми авиабомбами. По его словам, есть угроза повторных ударов.
Согласно данным городского головы, в результате обстрела, к сожалению, есть погибшие и раненые. Известно, что удар пришелся по жилому дому.
"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки, – рассказал Игорь Терехов.
Оккупанты нанесли удары по Харькову. Места попаданий проверяют экстренные службы,
– написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы. В то же время о серии ударов также сообщили корреспонденты Суспильного.