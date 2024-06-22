Вибухи у Харкові прогриміли близько 15 години. Уже за кілька хвилин міський голова повідомив, що, попередньо, 4 удари прийшлося по Харкову. Незабаром у місті пролунали повторні вибухи. Усе, що відомо про ворожу атаку на Харків вдень, 22 червня, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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17:54, 22 червня

Станом на зараз кількість поранених збільшилася до 37 осіб. Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

17:50, 22 червня

Кількість жертв може збільшуватися – зараз триває рятувальна операція, адже ударом була зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Серед поранених на проспекті Гагаріна – дві неповнолітні дівчини, 12 та 13 років. Одна з них у тяжкому стані,
– зазначив начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов.

17:39, 22 червня

Харківська міська прокуратура повідомила, що на місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину. Розпочато кримінальні провадження за статтею 438 КК України.

Там уточнили, що правоохоронцями зафіксовано влучання трьох боєприпасів по території підприємства у Холодногірському районі міста. Також було одне влучання по житловому пʼятиповерховому будинку в Основʼянському районі міста.

17:37, 22 червня

Оприлюднили кадри наслідків ворожого обстрілу.

17:30, 22 червня

У Харківській ОВА зазначили, що ворог запустив по цивільним людях чотири снаряди УМПБ Д-30 із території Бєлгородської області.

17:06, 22 червня

Начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що троє поранених внаслідок удару КАБом по житловому будинку в Харкові перебувають у тяжкому стані.

На заводі, по якому влучили трьома авіабомбами, за даними Болвінова, загинув охоронець, поранень зазнали четверо людей.

17:05, 22 червня

Станом на зараз відомо про трьох загиблих, щонайменше 25 поранених. Через ворожий удар 16 людей госпіталізовані, двоє з них – діти. Чотири особи – у важкому стані.

За даними Харківської ОВА, пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

16:40, 22 червня

За словами Ігоря Терехова, одна керована авіабомба влучила у житловий будинок у Харкові, ще три – влучили в іншому районі у виробниче підприємство.

16:40, 22 червня

Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є,
– сказав Володимир Зеленський, коментуючи удар.

Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих.

16:08, 22 червня

Кореспонденти Суспільного повідомили, що одна з загиблих внаслідок влучання авіабомби по середмістю Харкова – пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

15:54, 22 червня

За словами мера Харкова, кількість постраждалих зросла до 18.

15:51, 22 червня

Ігор Терехов повідомив, що внаслідок терористичного удару по житловому будинку загинуло двоє людей. Водночас 15 осіб зазнали поранень.

15:25, 22 червня

Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по місту керованими авіабомбами. За його словами, є загроза повторних ударів.

15:23, 22 червня

Згідно з даними міського голови, внаслідок обстрілу, на жаль, є загиблі та поранені. Відомо, що удар прийшовся по житловому будинку.

15:18, 22 червня

"Попередньо чотири удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови, – розповів Ігор Терехов.

15:16, 22 червня

Окупанти завдали ударів по Харкову. Місця влучань перевіряють екстрені служби,
– написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

15:10, 22 червня

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті чути вибухи. Водночас про серію ударів також повідомили кореспонденти Суспільного.