В етері 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап сказав, що ідея використання F-16 для захисту Харкова краща, аніж рішення розташувати там ЗРК Patriot. Зазначимо, що вдень 22 червня окупанти знову вдарили КАБами по житловій забудові у Харкові.

До теми Технічна англійська – критично важлива: як просувається навчання українських пілотів на F-16

Ефективність F-16

Аналізуючи заяви офіційних осіб України та союзників, можна зробити висновок, що у вересні в Україні буде близько 20 пілотів. Дещо раніше може з'явитися так звана данська група, до якої входить 8 пілотів.

Я думаю, що поява F-16 буде пов'язана з відправкою в Україну літаків дальнього радіолокаційного виявлення СААБ-340,

– зауважив Криволап.

Припустимо, що СААБ не передаватимуть поки українські фахівці навчатимуться, нам передадуть, наприклад, 6 літаків F-16 з нормальними радарами й далекобійними ракетами, то їх, найімовірніше, використовуватимуть в операціях на Харківщині.

Адже там докучають КАБи і є великі проблеми з пусками "Іскандерів". Проте пускові установки до "Іскандерів" стоятимуть на більшій відстані, аніж ми зможемо до них добивати.

У міністерстві оборони Нідерландів очікують, що винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною цього літа. Глава оборонного відомства країни наголосила, що перші поставки F-16 в Україну мають відбутися цього літа.