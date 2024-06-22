Окупанти знову вдарили КАБами по житловій забудові. Що вже відомо про наслідки російської атаки, передає 24 Канал.
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Удар по Харкову 22 червня: що відомо про жертв і постраждалих
Вибухи у Харкові прогриміли близько 15 години. Уже за кілька хвилин міський голова повідомив, що, попередньо, 4 удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови.
Незабаром написав, що окупанти вдарили по житловому будинку. На жаль, є загиблі й поранені.
Голова ОВА повідомив, що окупанти вкотре атакували місто КАБами.
За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває,
– написав Олег Синєгубов о 15:43.
Журналісти "Суспільного" повідомили, що внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку. Зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.