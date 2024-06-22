Окупанти знову вдарили КАБами по житловій забудові. Що вже відомо про наслідки російської атаки, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Ворог влучив по енергетиці та навчальному закладу, є поранені: що відомо про атаку 22 червня

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Удар по Харкову 22 червня: що відомо про жертв і постраждалих

Вибухи у Харкові прогриміли близько 15 години. Уже за кілька хвилин міський голова повідомив, що, попередньо, 4 удари прийшлося по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови.

Незабаром написав, що окупанти вдарили по житловому будинку. На жаль, є загиблі й поранені.

Голова ОВА повідомив, що окупанти вкотре атакували місто КАБами.

За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває,

– написав Олег Синєгубов о 15:43.

Журналісти "Суспільного" повідомили, що внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку. Зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російських ударів по Харкову. Вічна пам'ять!