Близько 15:00 військові попередили про активність тактичної авіації ворога вздовж кордону, а також пуски КАБів на Харківщині. За кілька хвилин вибухи спершу пролунали у Херсоні, а потім серія вибухів прогриміла у Харкові.

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Влучання у житловий район Харкова

О 15:13 мер Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті. У місцевій поліції тим часом закликали харків'ян не залишати укриття до відбою та не викладати фото і відео влучань.

О 15:21 Терехов розповів, що попередньо чотири удари прийшлися по Харкову. Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови.

О 15:26 стало відомо про загиблих і поранених у Харкові, внаслідок удару по житловому будинку.

О 15:28 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти КАБами вдарили по житловій забудові. Також він попередив про загрозу повторних ударів.

О 15:34 Синєгубов уточнив, що, попередньо, загинули двоє людей. Щонайменше двоє зазнали поранень. Обстеження місць прильотів триває. Внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.

Зверніть увагу! Вночі окупанти здійснили комбінований удар по Україні. Ворог випустив 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА. Силам ППО вдалося збити 25 повітряних цілей. На жаль, є влучання. Так, противник уразив об'єкт енергетики на Львівщині і дитсадок на Івано-Франківщині.