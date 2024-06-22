Около 15:00 военные предупредили об активности тактической авиации врага вдоль границы, а также пусках КАБов в Харьковской области. Через несколько минут взрывы сначала прогремели в Херсоне, а затем серия взрывов прогремела в Харькове.

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Попадание в жилой район Харькова

В 15:13 мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. В местной полиции тем временем призвали харьковчан не покидать укрытие до отбоя и не выкладывать фото и видео попаданий.

В 15:21 Терехов рассказал, что предварительно четыре удара пришлись по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки.

В 15:26 стало известно о погибших и раненых в Харькове в результате удара по жилому дому.

В 15:28 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по жилой застройке. Он также предупредил об угрозе повторных ударов.

В 15:34 Синегубов уточнил, что, предварительно, погибли два человека. По меньшей мере двое получили ранения. Обследование мест прилетов продолжается. Вследствие попадания авиабомбы частично разрушена наружная стена жилого дома, разрушены квартиры по меньшей мере на трех этажах.

Обратите внимание! Ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Враг выпустил 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА. Силам ПВО удалось сбить 25 воздушных целей. К сожалению, есть попадания. Так, противник поразил объект энергетики во Львовской области и детсад в Ивано-Франковской области.