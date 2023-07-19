Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что в результате атаки врага пострадала портовая инфраструктура и другие объекты. Одесский мэр назвал эту атаку одной из самых больших с начала полномасштабного вторжения России, пишет 24 Канал.

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Могут ли Воздушные силы ВСУ сбивать ракеты "Оникс"

Юрий Игнат объяснил, что ракеты Х-22 – это фактически крылатая ракета, атакующая по баллистической траектории. Она очень скоростная, поэтому нужно больше средств, чтобы именно этим ракетам противостоять.

Спикер объяснил, что Россия не часто, но атакует Одесскую область и другие области именно с моря. Кремль уже не производит эти ракеты, однако они наиболее разрушительные и неточные. Но россиян погрешность в 600 метров не останавливает. Что касается "Ониксов", то их можно сбивать средствами радиоэлектронной борьбы.

И я думаю, что наши Силы обороны делают все для того, чтобы противодействовать этим "Ониксам". Собственно "Ониксы" и Х-22 часто не долетают до своих целей. Здесь есть и заслуга защитников, которые могут влиять на них другими средствами,

– заявил Игнат.

По словам спикера, ракеты "Оникс":

это ракеты берегового ракетного комплекса "Бастион", предназначенные для уничтожения кораблей, плавсредств;

летят низко над водой;

этими ракетами не часто, однако, атакуют Одесскую область и другие области именно с моря.

"Атакуют береговую линию, хотя эти ракеты предназначены для уничтожения кораблей", – пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Он объяснил, что наши военные уничтожили все цели, которые могли. Чтобы сбивать больше, нужно усиливать ПВО, прибрежную зону.

Россия массированно атаковала Одесчину