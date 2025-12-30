Россия ударила по портам Одесской области: повреждены иностранное судно и резервуары для масла

Россия продолжает террористические обстрелы Одесской области. 30 декабря оккупанты атаковали два порта в области.

Повреждено судно и резервуары для масла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

Что известно об атаке на Одесскую область?

атаку россияне совершили утром. Одесская область находилась под массированным обстрелом ударными беспилотниками.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения промышленной и портовой инфраструктуры в Одесском районе", – сообщил Кипер.

В результате попаданий повреждены пустые резервуары для хранения масла. К сожалению, пострадал один человек.

Кроме того, разрушениям подверглось гражданское судно, которое находилось на территории порта. Прошло без пожара и пострадавших.

Как уточнили в РБК-Украина, под прицелом россиян оказались порты Южный и Черноморск. А гражданское судно было с зерном под флагом Панамы.

