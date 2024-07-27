Россияне в очередной раз атаковали Херсонщину утром, 27 июля. Об этом говорится в сообщении Херсонской ОГА.

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На Херсонщине мужчина попал под обстрел

Сегодня утром в Бериславе российский беспилотник атаковал авто бригады экстренной медицинской помощи. Взрывную травму и ранение ноги получил 42-летний мужчина,

– сообщили в ОВА.

Отмечается, что пострадавшего уже госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Пока никакой дополнительной информации о его состоянии, к сожалению, обнародовано не было.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

К слову, на днях российская армия нанесла массированный удар реактивной артиллерией по поселку Белозерка в Херсонской области. Известно о по меньшей мере 2 погибших и 5 травмированных людей. В результате мощного обстрела в Белозерке повреждено более 60 домов.