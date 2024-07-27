Росіяни вкотре атакували Херсонщину зранку, 27 липня. Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

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На Херсонщині чоловік потрапив під обстріл

Сьогодні зранку у Бериславі російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги. Вибухову травму та поранення ноги дістав 42-річний чоловік,

– повідомили в ОВА.

Зазначається, що постраждалого вже госпіталізували до лікарні задля надання медичної допомоги. Наразі жодної додаткової інформації про його стан, на жаль, оприлюднено не було.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

До слова, днями російська армія завдала масованого удару реактивною артилерією по селищу Білозерка в Херсонській області. Відомо про щонайменше 2 загиблих і 5 травмованих людей. Внаслідок потужного обстрілу в Білозерці пошкоджено понад 60 будинків.