Росіяни вкотре атакували Херсонщину зранку, 27 липня. Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.
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На Херсонщині чоловік потрапив під обстріл
Сьогодні зранку у Бериславі російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги. Вибухову травму та поранення ноги дістав 42-річний чоловік,
– повідомили в ОВА.
Зазначається, що постраждалого вже госпіталізували до лікарні задля надання медичної допомоги. Наразі жодної додаткової інформації про його стан, на жаль, оприлюднено не було.
До слова, днями російська армія завдала масованого удару реактивною артилерією по селищу Білозерка в Херсонській області. Відомо про щонайменше 2 загиблих і 5 травмованих людей. Внаслідок потужного обстрілу в Білозерці пошкоджено понад 60 будинків.