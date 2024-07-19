Внаслідок потужного обстрілу в Білозерці пошкоджено понад 60 будинків. Про це 24 Каналу розповів херсонський журналіст Сергій Нікітенко, додавши, що цей населений пункт окупанти атакують регулярно.

Дивіться також Готуються: чому росіяни заборонили мешканцям Херсонщини наближатися до Дніпра

"Це був дуже сильний обстріл. Місцеві кажуть, що прилетіла повна "касета" в радіусі 40 ракет. Білозерка – це червона зона. Потрапити туди й попрацювати там журналістам дуже складно. Білозерку обстрілюють постійно з лівого берега, поблизу Голої Пристані. Це невеличкий колишній районний центр, дуже понівечений, його росіяни руйнують щодня", – розповів Нікітенко.

Над Херсонщиною побільшало FPV дронів

Дуже часто почати літати ворожі FPV дрони не тільки в громадах області, а й в самому Херсоні. Сьогодні такий безпілотник вразив машину волонтерів в громаді, яка розташована на березі Дніпровсько-Бузького лиману. Такі удари, зі слів херсонського журналіста, відбуваються постійно, а дронів цього типу суттєво побільшало.

Від Херсона до Нововоронцовки (Бериславський район) частково перекрили трасу в декількох місцях, там не можна їздити, бо росіяни атакують і цивільний, і військовий транспорт. Хоча ще рік тому таких дронів у Нововоронцовці не спостерігалось. Більшість жертв, на жаль, це цивільні люди,

– зазначив Нікітенко.

В Херсонській ОВА повідомили, що серед постраждалих внаслідок удару по Білозерці 69-річна медпрацівниця, вона дістала контузію, струс головного мозку та вибухову травму. Також під удар потрапила 26-річна фельдшерка, яка допомагала потерпілим. Жінку шпиталізували з вибуховими травмами й контузією. З вибуховими травмами, контузією, уламковими пораненнями потилиці та стегна до лікарні доставили 43-річного чоловіка. Місцеві жителі, 52 та 39 років, дістали контузії та вибухові травми. Їм теж надали на місці необхідну допомогу.