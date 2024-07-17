Варто розуміти, що 15 кілометрів – це дальність роботи артилерії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що така заборона мала діяти вже давно.

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Що задумали росіяни на Херсонщині

З огляду на безпеку для місцевих заборона рухатися цією територією мала існувати одразу. Адже саме окупаційна влада зараз відповідає за життя та здоров'я мирного населення.

Тому це рішення не є дивним, але питання полягає в тому, чому його ухвалили тільки тепер. Значить вони готуються до посилення бойових дій,

– зауважив Роман Світан.

Це може бути пов'язано з наступальними операціями Збройних Сил на цьому напрямку. Росіяни усвідомлюють, що на деяких ділянках, ймовірно, посилиться бойовий вплив.

"З одного боку намагаються вберегти цивільних, а з іншого – не дати можливості деяким українцям корегувати вогонь. Адже зрозуміло, що частина місцевих є партизанами, які можуть допомагати", – додав полковник ЗСУ в запасі.