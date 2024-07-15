Агенти розповіли, що російські загарбники перекидають бригаду після заяв численних невдач у Кринках Херсонської області. Поранених окупанти залишають на Півдні.

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Що відомо про перекидання ворожої бригади

Після численних невдач у Кринках частина бригади вже висунулася на Харківський відрізок фронту. Через великі втрати на Херсонському напрямку понад 100 осіб відмовилися брати участь у подальших бойових діях,

– розповіли в "Атеш".

За даними руху, поранених вороги лишають в шпиталях у Генічеську та Скадовську. Проте заповнити штат новими солдатами не встигають.



Росія перекидає 810 бригаду на Харківщину

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До речі, в американському Інституті вивчення війни пояснювали, що Росія залучила до бойових дій недостатньо оснащені підрозділи з оперативного резерву. Зокрема, у квітні 2024 року частини 27 мотострілецької дивізії діяли під Авдіївкою, хоч Кремль у березні планував їх оснастити до 87% від необхідної кількості озброєння та техніки.