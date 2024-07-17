Стоит понимать, что 15 километров – это дальность работы артиллерии. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что такой запрет должен был действовать уже давно.

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Учитывая безопасность для местных запрет двигаться по этой территории должен был существовать сразу. Ведь именно оккупационная власть сейчас отвечает за жизнь и здоровье мирного населения.

Поэтому это решение не является странным, но вопрос заключается в том, почему его приняли только теперь. Значит они готовятся к усилению боевых действий,

– отметил Роман Свитан.

Это может быть связано с наступательными операциями Вооруженных Сил на этом направлении. Россияне осознают, что на некоторых участках, вероятно, усилится боевое воздействие.

"С одной стороны пытаются уберечь гражданских, а с другой – не дать возможности некоторым украинцам корректировать огонь. Ведь понятно, что часть местных являются партизанами, которые могут помогать", – добавил полковник ВСУ в запасе.