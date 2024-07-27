Про це повідомив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. За його словами, наразі цей населений пункт, з якого раніше вийшли Сили оборони, практично повністю знищено.

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Яка ситуація біля Кринків

При цьому була врахована й обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене,

– розповів речник.

За його словами, наразі там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації. Тож надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах, а також на лівому березі Дніпра.

Лиховій зазначив, що по всій операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" саме Придніпровський напрямок є "найгарячішим". Як він пояснив, відносно там щодня відбуваються ворожі штурми.

"Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка", – зауважив речник "Таврії".

Він наголосив, що порівнянні з тим, що було раніше, наразі йдеться про меншу інтенсивність. Втім, спроби росіян просунутися на плацдарми Збройних Сил України, попри відсутність жодних результатів, тривають.

Варто зауважити, що ЗМІ 16 липня писали, що ЗСУ вийшли з Кринків. Тоді речник Дмитро Лиховій пояснював, що там ситуація не така критична, як інтерпретують деякі медіа та блогери.