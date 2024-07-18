Про це в етері телемаратону розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він зазначив, що ситуація поблизу Кринок не така, як раніше розповсюджували медіа, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у ЗСУ біля Кринок зараз

Лиховій зазначив, що ситуація поблизу Кринок у Херсонській області трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери.

З цього приводу маю сказати, що ключовий наш меседж такий. Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема і в районі населеного пункту Кринки,

– зазначив він.

Речник ОУВ "Таврія" також підкреслив, що, дійсно, більшість основних позицій українських військ в цьому селі внаслідок інтенсивного, комбінованого і тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент.

"Саме село (Кринки – 24 Канал) просто перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами, це вже не населений давно пункт, це місце, в якому фактично неможливо тримати оборону", – пояснив Лиховій.

Він також підкреслив, що українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах. Вони знищують окупантів і завдають російській армії відчутних втрат. Тобто, крім Кринок, ЗСУ мають інші плацдарми, а бойова робота на лівобережжі Дніпра продовжується.

Раніше Морська піхота також заявляла, що Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармах на лівобережжі Дніпра, знищують окупантів та завдають російській армії відчутних втрат.