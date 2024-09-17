В Министерстве внутренних дел сообщили, что враги совершили прицельную атаку по спасателям 17 сентября. Работник ГСЧС погиб, спасая жизни других.

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Враг цинично атаковал спасателей

Чрезвычайники в этот момент ликвидировали пожар. Один из осколков попал в Артема Репина – командира отделения. Спасателя безотлагательно доставили в больницу, но несмотря на все усилия медиков, чрезвычайника спасти не удалось,

– заявили в ГСЧС.

Там объяснили, что Артем был верен присяге до последнего вздоха, ведь погиб, спасая жизни других.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память!

– заявили спасатели.

Редакция 24 Канала искренне сочувствует семье погибшего Артема Репина.

Россия 17 сентября убила спасателя Артема Репина / фото ГСЧС

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что Россия убила спасателя в селе Покровского района Донецкой области.

Спасатели показали кадры спасения работника ГСЧС

(не советуем смотреть чувствительным людям)

Россияне ударили по спасателям 17 сентября артиллерией и авиабомбами. В частности, атаковали авиабомбами Харьков и ранили четырех работников ГСЧС, которые тушили пожар в лесополосе. Трое спасателей в тяжелом состоянии.