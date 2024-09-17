У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вороги здійснили прицільну атаку по рятувальниках 17 вересня. Працівник ДСНС загинув, рятуючи життя інших.

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Ворог цинічно атакував рятувальників

Надзвичайники у цей момент ліквідовували пожежу. Один з осколків поцілив у Артема Рєпіна — командира відділення. Рятувальника невідкладно доправили до лікарні, але попри всі зусилля медиків, надзвичайника врятувати не вдалося,

– заявили в ДСНС.

Там пояснили, що Артем був вірним присязі до останнього подиху, адже загинув, рятуючи життя інших.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя! Вічна пам'ять!

– заявили рятувальники.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого Артема Рєпіна.

Росія 17 вересня вбила рятувальника Артема Рєпіна / фото ДСНС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що Росія вбила рятувальника у селі Покровського району Донецької області.

Рятувальники показали кадри порятунку працівника ДСНС

(не радимо дивитись чутливим людям)

Росіяни вдарили по рятувальниках 17 вересня артилерією та авіабомбами. Зокрема, атакували авіабомбами Харків та поранили чотирьох працівників ДСНС, які гасили пожежу у лісосмузі. Троє рятувальників у важкому стані.