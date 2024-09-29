Россия 29 сентября атаковала железнодорожную станцию в Сумской области. Прокуратура региона показала кадры последствий.

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Вторая атака на станцию за неделю

Обстрел произошел примерно в 13:15 с использованием, по предварительным данным, FPV-дронов. Оккупанты целились по станции в городе Хутор-Мийловский (Дружба) Шосткинского района.

В результате атаки врага люди получили ранения. В результате российской атаки пострадали по меньшей мере три человека.

Это уже вторая атака на указанную станцию за неделю. В прошлый раз оккупанты обстреляли ее 26 сентября, тогда также пострадали работники вокзала.

Россия атаковала железнодорожную станцию / Фото Сумской прокуратуры

Ранее 28 сентября Россия нанесла удар по областному центру ударными дронами типа "Шахед". Враг атаковал медучреждение. В результате этого вражеского обстрела погибли 10 человек. Враг постоянно атакует украинские города и целится по гражданской инфраструктуре.