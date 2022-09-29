Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Леонид Невзлин. По его словам, на самом деле в плане кремлевских властей не война против Украины, а против НАТО и Европы.

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Почему путин объявил мобилизацию

Невзлин заметил, что путин не хотел объявления мобилизации и всячески ей сопротивлялся. Однако он принял такое решение под давлением партии войны.

Его фактически поставили в это положение. Я себе представляю, как он чувствует себя, будучи клиническим трусом, не очень здоровым человеком и еще психопатом,

– сказал он.

По мнению российского оппозиционера, глава кремля не оставил идею победить Украину. Потому впереди еще будут решения.

По его словам, путин считает, что благодаря призыву и дополнительной технике, которую бросят на фронт, он начнет одерживать победу. Если же он и дальше будет продолжать нести потери, то уйдет в депрессию, что делает обычно, когда у него что-то не получается. И тогда его будут агитировать к применению тактического ядерного оружия.

При каких условиях путин может применить ядерку

Невзлин считает, что дальше, вероятнее всего, как загнанная в угол крыса, путин вполне может применить тактическое ядерное оружие. По данным разведчиков, он может это сделать в некоторых местах по линии фронта. Вероятность такого шага очень высока – не менее 50%.

Второй вариант, что путин передаст бразды правления, скажем, "партии войны". Эти точно кинут тактическое ядерное оружие,

– сказал российский оппозиционер.

По его мнению, идеологом происходящего и руководителем "партии войны" сейчас является Юрий Ковальчук. Именно на нем лежит основная вина в уговоре путина начать полномасштабную войну против Украины.

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Каков настоящий замысел путина

Невзлин заявил, что на самом деле в плане кремлевской власти не война против Украины – они воюют с НАТО и Европой. Но они не сражаются с Соединенными Штатами Америки.

Потому что идея, которую они преследуют – это добиться хаоса в Европе из-за энергетики, поставить Украину на колени и заставить европейцев и Байдена просить Зеленского отдать часть территории в каком-то ужасном для Украины мире или перемирии,

– заявил Невзлин.

Он отметил, что ключевым в этом плане является дестабилизация Европы. После этого путин с Байденом, Си Цзиньпином и ООН разделят сферы влияния на три части.

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