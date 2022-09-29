Про це 24 каналу сказав російський опозиціонер Леонід Невзлін. За його словами, насправді в задумі кремлівської влади не війна проти України, а проти НАТО і Європи.

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Чому путін оголосив мобілізацію

Невзлін зауважив, що путін не хотів оголошення мобілізації й усіляко їй опирався. Однак він ухвалив таке рішення під тиском партії війни.

Його фактично поставили у це становище. Я собі уявляю, як він почувається, будучи клінічним боягузом, не дуже здоровою людиною та й ще психопатом,

– сказав він.

На думку російського опозиціонера, глава кремля не полишив ідеї перемогти Україну. Тому попереду ще будуть рішення.

Наразі ж, за його словами, путін вважає, що завдяки призову та додатковій техніці, яку кинуть на фронт, він почне здобувати перемогу. Якщо ж він і надалі продовжуватиме зазнавати втрат, то піде в депресію, що робить зазвичай, коли у нього щось не виходить. І тоді його агітуватимуть до застосування тактичної ядерної зброї.

За яких умов путін може застосувати ядерку

Невзлін вважає, що далі, найімовірніше, як загнаний у кут пацюк, путін цілком може застосувати тактичну ядерну зброю. За даними розвідників, він може зробити це в деяких місцях по лінії фронту. Ймовірність такого кроку дуже висока – не менш ніж 50%.

Другий варіант, що путін передасть кермо влади, скажімо, "партії війни". Ці точно кинуть тактичну ядерну зброю,

– сказав російський опозиціонер.

На його думку, ідеологом того, що відбувається, та керівником "партії війни" наразі є Юрій Ковальчук. Саме на ньому лежить основна провина щодо вмовляння путіна почати повномасштабну війну проти України.

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Який справжній задум путіна

Невзлін заявив, що насправді в задумі кремлівської влади не війна проти України – вони воюють із НАТО та Європою. Але вони не воюють зі Сполученими Штатами Америки.

Тому що ідея, яку вони мають на меті, – це домогтися хаосу в Європі через енергетику, поставити Україну на коліна й змусити європейців й Байдена просити Зеленського віддати частину території в якомусь жахливому для України мирі або перемир'ї,

– заявив Невзлін.

Він зауважив, що ключовим в цьому плані є дестабілізація Європи. Після цього путін із Байденом, Сі Цзіньпіном і ООН поділять сфери впливу на три частини.

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