Об этом говорится в совместном коммюнике лидеров "Большой семерки" по итогам саммита в Германии. США, Канада, Великобритания. Франция, Италия, Германия и Япония предостерегли Россию от использования не только ядерного, но и химического и биологического оружия.

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Действия России будут иметь последствия

Лидеры G7 приветствовали совместное заявление пяти ядерных стран, сделанное еще 3 января 2022 года. Тогда США, Франция, Китай, Великобритания и Россия заявили о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Однако провокационные заявления Москвы прямо противоречат этому заявлению.

Именно поэтому лидеры "Большой семерки" предостерегают Россию от применения любого вида оружия массового поражения, иначе такой шаг будет иметь серьезные последствия.

Однако мы осуждаем провокационные заявления России, сигнализирующие об угрозе применения ядерного оружия. Это подрывает доверие к приверженности России совместному заявлению. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия или связанных с ней материалов в Украине будет иметь строгие последствия.

– говорится в коммюнике.

Путин и Лукашенко занимаются ядерным шантажом

Во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко российский диктатор Владимир Путин заявил о предоставлении своему единственному союзнику партии комплексов "Искандер-М". Путин акцентировал, что они могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы. Однако конкретно о предоставлении ядерных боеприпасов Беларуси речь не шла, но такую возможность не исключают.

После этого Лукашенко начал прибегать фактически к ядерному шантажу, заявив, что якобы НАТО начало оборудование своих самолетов ядерными ракетами. Потому попросил сделать Путина то же с самолетами Беларуси. Он пообещал, что российские заводы начнут заниматься таким переоборудованием белорусских Су-25.

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