В Кыргызстане решили декоммунизировать районы столицы

В Госдуме России уже отреагировали на такие заявления и угрожают Кыргызстану "выходом на путь Украины". Об этом заявила первый заместитель главы комитета российской госдумы по международным делам Светлана Журова, сообщают росСМИ.

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По словам Журовой, "это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык", и такое решение якобы "нарушит права россиян" в Кыргызстане.

А затем следующий этап – школы, а потом еще какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит по-русски. Мы знаем, что и в Украине тоже с этого начиналось,

– заявила депутат.

По ее мнению, такие решения по защите национального государственного языка направлены на то, чтобы люди потихоньку понимали, что больше на русском не будут говорить.

Как отметила россиянка, этот вопрос, возможно, будет обсуждаться на самом высоком государственном уровне в РФ. Журова заявила, что о призывах Шакиева расскажут главе Кремля Путину, чтобы он сделал "замечания" президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

Кыргызстан отказался от участия в учениях ОДКБ

Командно-штабные учения ОДКБ "Нерушимое братство-2022" должны были пройти именно на территории Кыргызстана. Планировались они на октябрь 2022 года. Впрочем, незадолго до их старта в пресс-службе Министерства обороны страны отметили, что никаких учений ОДКБ на территории Кыргызстана в рамках этой программы не будет.

На решение Кыргызстана отказаться от учений повлияла позиция России. Напомним, что 14 – 17 сентября между военными Кыргызстана и Таджикистана – двух стран-членов ОДКБ – произошло масштабное столкновение. Это стало причиной смерти 63 граждан, а еще 200 получили ранения. Речь идет о жителях страны, которая должна принимать учения. Вскоре Кыргызстан призвал ОДКБ вмешаться в конфликт, чтобы урегулировать его. Кроме того, страна обратилась с просьбой поменять уставные документы.

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