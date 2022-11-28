У Киргизстані вирішили декомунізувати райони столиці

У Держдумі Росії вже відреагували на такі заяви, і погрожують Киргизстану "виходом на шлях України". Про це заявила перша заступниця голови комітету російської держдуми у міжнародних справах Світлана Журова, повідомляють росЗМІ.

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За словами Журової, "це перші маленькі кроки, щоб у результаті видавити повністю російську мову", і таке рішення нібито "порушить права росіян" у Киргизстані.

А потім наступний етап – школи, а потім ще якийсь, і буде, як у Грузії, коли молодь, на жаль, практично не розмовляє російською. Ми знаємо, що і в Україні теж з цього починалося,

– заявила депутатка.

На її думку, такі рішення щодо захисту національної державної мови скеровані на те, щоб люди потихеньку розуміли, що більше російською не говоритимуть.

Як зауважила росіянка, це питання, можливо, обговорюватиметься на найвищому державному рівні в РФ. Журова заявила, що про заклики Шакієва розкажуть голові Кремля Путіну, щоб він зробив "зауваження" президенту Киргизстану Садиру Жапарову.

Киргизстан відмовився від участі в навчаннях ОДКБ

Командно-штабні навчання ОДКБ "Непорушне братерство-2022" мали пройти саме на території Киргизстану. Заплановані вони були на жовтень 2022 року. Втім, незадовго до їх старту у пресслужбі Міністерства оборони країни зауважили, що ніяких навчань ОДКБ на території Киргизстану у рамках цієї програми не буде.

На рішення Киргизстану відмовитися від навчань вплинула позиція Росії. Нагадаємо, що 14 – 17 вересня між військовими Киргизстану та Таджикистану – двох країн-членів ОДКБ – сталося масштабне зіткнення. Це стало причиною смерті 63 громадян, а ще 200 зазнали поранень. Мовиться про мешканців країни, яка мала приймати навчання. Невдовзі Киргизстан закликав ОДКБ втрутитися у конфлікт, щоб урегулювати його. Крім того, країна звернулася з проханням змінити статутні документи.

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