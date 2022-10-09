Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни. Там зауважили, що ніяких навчань ОДКБ на території Киргизстану у рамках цієї програми не буде.

Читайте також Три країни Азії застерігають своїх громадян у Росії від участі у війні проти України

Навчання мали пройти у жовтні

Зауважимо, що командно-штабні навчання ОДКБ "Непорушне братерство-2022" мали пройти саме на території Киргизстану. Заплановані вони були на жовтень 2022 року.

На рішення Киргизстану відмовитися від навчань вплинула позиція Росії. Нагадаємо, що 14 – 17 вересня між військовими Киргизстану та Таджикистану – двох країн-членів ОДКБ – сталося масштабне зіткнення. Це стало причиною смерті 63 громадян, а ще 200 зазнали поранень. Мовиться про мешканців країни, яка мала приймати навчання.

Оскільки навчання мали пройти у Киргизстані, то не виключено, що їх доведеться або повністю скасувати, або терміново шукати іншу країну, де їх можна буде провести.

На рішення могла вплинути кволість Росії

Невдовзі Киргизстан закликав ОДКБ втрутитися у конфлікт, щоб урегулювати його. Крім того, країна звернулася з проханням змінити статутні документи. Щоб у них з'явився припис про недопущення збройних вторгнень. Розбіжності між державами, наголошують у Киргизстані, слід урегульовувати мирним способом.

Важливо! До ОДКБ (Договір про колективну безпеку) входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, а також Таджикистан. Це об'єднання – своєрідний "аналог НАТО".

Нагадаємо, що раніше від участі в навчаннях відмовилися ще дві країни. Мовиться про Казахстан і Вірменію. Перша всіляко засуджує дії Росії у війні проти України. Друга ж невдоволена реакцією країни-агресорки на конфлікт між нею та Азербайджаном.

Додамо, що нещодавно президент Киргизстану Садир Жапаров публічно принизив Путіна. Він змусив диктатора з Кремля очікувати на себе під час саміту ШОС. Президент Росії упродовж хвилини нервував, поки не увійде очільник Киргизстану.

Від радості Путін аж заусміхався. Він не лише протягнув руку лідеру країни, а й поліз обійматися. Мабуть, ці 60 секунд ганьби він заледве пережив. Зауважимо, що сам очільник Росії регулярно змушував на себе чекати інших.

Варте уваги – як Кримський міст вдарив по Путіну: дивіться відео