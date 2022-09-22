Відповідне застереження країни зробили після оголошення часткової мобілізації в росії. Уряди країн нагадали своїм громадянам, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині.

Увага Росії буде важко матеріально забезпечити 300 тисяч військових, – британська розвідка

Держави входять до Організації Договору про колективну безпеки. Втім, росія теж. Щоправда, країні-агресорці це не завадило розпочати війну.

Узбекистан, Казахстан і Киргизстан проти участі у війні

Громадянам Киргизстану, які живуть у Росії і яких будуть закликати брати участь у будь-яких військових діях, радять негайно звертатися до дипломатичного представництва своєї країни.

Ті, хто поїдуть на війну, ризикують позбутися волі на строк від 5 до 10 років, можлива також конфіскація майна.

З такою ж позицією виступила влада Узбекистану та Казахстану.

Часткова мобілізація в росії: що відомо

У росії планують мобілізувати 300 тисяч резервістів. Кремль намагався заспокоїти своїх громадян, мовляв, це лише 1% загального мобілізаційного ресурсу.

Росіян такі плани кремля не влаштовують. Тож тепер вони шукають способи "відкосити" від служби. Зокрема, намагалися знайти інформацію, як безболісно можна поламати собі руки та ноги.

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