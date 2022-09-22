Соответствующую оговорку страны сделали после объявления частичной мобилизации в россии. Правительства стран напомнили своим гражданам, что в случае участия в боевых действиях в Украине им грозит уголовное наказание на родине.

Внимание России будет трудно материально обеспечить 300 тысяч военных, – британская разведка

Государства входят в Организацию Договора о коллективной безопасности. Впрочем, россия тоже. Правда, стране-агрессору это не помешало начать войну.

#URGENT Diplomatic missions of Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan warn their citizens in Russia against participating in war in Ukraine — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 21, 2022

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан против участия в войне

Гражданам Кыргызстана, живущим в россии и призывающим участвовать в любых военных действиях, советуют немедленно обращаться к дипломатическому представительству своей страны.

Те, кто поедут на войну, рискуют избавиться от свободы на срок от 5 до 10 лет, возможна также конфискация имущества.

С такой же позицией выступили власти Узбекистана и Казахстана.

Частичная мобилизация в россии: что известно

В россии планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов. Кремль пытался успокоить своих граждан, мол, это всего 1% от общего мобилизационного ресурса.

Россиян такие планы кремля не устраивают. Теперь они ищут способы "откосить" от службы. В частности, пытались найти информацию, как безболезненно можно поломать себе руки и ноги.

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