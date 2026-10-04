Координатор программ восстановления и мира в Украине Литовского центра международного сотрудничества Артурас Жукаускас в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о подготовке стран Балтии к возможной эскалации, реальное состояние гражданской защиты в Европе, строительство подземных школ в Украине и попытки России остановить поддержку нашего государства.

По его словам, европейские страны НАТО в настоящее время недостаточно готовы к современным вызовам, а для полной подготовки им потребуются десятилетия, которые сейчас отвоевывает Украина.

Атмосфера в Литве на фоне угроз Путина

Россия угрожает странам Балтии, в частности, российский диктатор заявляет, что России известно о так называемых нарушениях прав русскоязычного населения в странах Балтии. Как сейчас чувствуют себя в Литве? Какая там атмосфера с учетом этих угроз?

Я не могу отвечать за всех литовцев, но у меня такое ощущение, что атмосфера довольно спокойная, но это не значит, что мы игнорируем это. Это означает, что мы воспринимаем это достаточно серьезно, но в то же время понимаем, что это своего рода отчаяние.

Во-первых, русскоязычные не просят о помощи. Другое дело, что мы понимаем: в конечном итоге Россия тоже ведет эти игры и хочет, чтобы мы перестали поддерживать Украину. И мы понимаем, что Украина сейчас защищается от российских угроз. Мы понимаем, что могут произойти различные провокации.

Я думаю, что наши политические и военные лидеры хорошо доносят это до общества. Но в то же время нет паники, что может произойти что-то, к чему мы не будем готовы.

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Опыт Украины помогает тестировать подземные хранилища

Литовская делегация недавно вернулась из Финляндии, где тестировала подземные убежища с помощью учебных взрывов. Не могли бы вы рассказать подробнее о том, как проходили эти учения?

Мы были в Финляндии, где собрались специалисты по гражданской защите из Европы и Украины. В Финляндии довольно впечатляющая система гражданской защиты. Например, в Хельсинки есть 900 тысяч мест под землей, тогда как население города составляет 700 тысяч.

Но как это будет работать, если что-то произойдет, никто не знает, потому что реальный опыт есть только у украинской стороны, и они поделились тем, как это должно функционировать и с какими вызовами мы сталкиваемся во время этой войны.

Отвечая на ваш вопрос о взрывах, мы знаем, что в Украине необходимы подземные укрытия. Мобильные или модульные укрытия – это сейчас очень важный вопрос. И я бы сказал, что нужна быстрая реакция, и уже есть обязательства по закупке таких укрытий для прифронтовых регионов.

Это было испытание того, как эти подземные и модульные бронированные контейнеры реагируют на взрывы. Это был взрыв мощностью в одну тонну, и у нас была возможность увидеть, как это влияет на эти конструкции и инженерные решения.

Это испытание отражает современный опыт Украины, но что касается одной современной угрозы, с которой мы сталкиваемся здесь, в Украине, – большого количества реактивных беспилотников?

В конце концов, это все равно взрыв. Я понимаю, о чем вы спрашиваете: это была совместная дискуссия с вашими специалистами из ГСЧС, из Министерства инфраструктуры, с теми людьми, которые отвечают за нормативы, кодексы и стандарты.

Конечно, это была оживленная дискуссия, но так, это был ответ на украинские потребности, поскольку сейчас невозможно построить много новых подземных укрытий.

Поэтому, возможно, в некоторых случаях решением могут стать модульные и мобильные подземные укрытия. Вот почему это тестировалось и почему это обсуждалось.

Отвечая на ваш вопрос о том, как это отражает украинский опыт. Во-первых, там были украинцы, и все слушали, что говорят украинцы. Так что это была совместная дискуссия о реальности и настоящем опыте.

На ваш взгляд, насколько европейские страны НАТО готовы к современным вызовам и угрозам?

Недостаточно. Если говорить о гражданской защите, то так, в Финляндии довольно хорошая система, довольно впечатляющая система. Также Швейцария, но другие страны, к сожалению, не готовы, потому что нужны десятилетия, чтобы быть полностью готовыми.

Конечно, нужно время, и сейчас Украина дает это время. Поэтому очень важно мудро и эффективно использовать это время, предоставленное Украиной и Вооруженными Силами Украины.

Так что, да, к сожалению. Недостаточно просто быть готовыми, но, к счастью, сейчас у нас есть немного времени, и самое главное – не допускать ошибок, мудро использовать это время, учиться на украинском опыте и подготовиться настолько, насколько это возможно.

Насколько важно для стран, граничащих с Россией или расположенных рядом с ней, делиться таким опытом?

Это очень важно, потому что весь опыт, которым мы располагаем, носит сугубо теоретический характер, ведь даже в Финляндии все эксперты и специалисты понимают, что реальная ситуация может проявиться только тогда, когда ты с ней столкнешься.

Значит, это означает, что только Украина обладает этим опытом, и он важен во всех сферах – я бы сказал, в военной, гражданской, в сфере гражданской защиты, в укрытиях, в медицине. Я имею в виду, как функционирует вся эта система. И для этих стран важно учиться.

В то же время важно продолжать поддерживать Украину, ведь настоящий эффект, как я считаю, и настоящая остановка российских войск происходит в Украине силами самих украинцев.

Для меня абсолютно ясно, что в некоторых случаях российские угрозы и пропаганда направлены не только на то, чтобы вызвать панику, но и на то, чтобы остановить поддержку Украины. Поэтому мы должны продолжать, и это дает нам возможность учиться.

Литва готовится к возможной эскалации

Учитывая угрозы со стороны России, как Литва готовится к возможной эскалации, в частности в отношении укрытий?

Я уже упоминал, что в некоторых случаях требуются десятилетия, чтобы подготовиться. Но, конечно, сейчас это прежде всего инвентаризация. Затем – воздушные тревогии система, я имею в виду, включая карты, куда идти, включая сигналы в вашем телефоне или в городе. Определенные тренировки.

Конечно, на физическое строительство этих укрытий требуется время и средства. Но появляется все больше понимания того, как действовать.

Я бы сказал по собственному опыту, что одно дело – иметь укрытие на определенное время, на день или два, или до 72 часов. Но совсем другое дело – как продолжать жить так почти 5 лет. Как обеспечить работу школы, работу больницы в тех прифронтовых регионах, где угроза или воздушная тревога звучит 23 часа в сутки.

Это совсем другое дело – не только иметь укрытие, но и продолжать жить в таких условиях. Итак, подземные школы, подземные больницы – все это часть функций. Поэтому, на мой взгляд, это что-то новое, потому что мы думали: если будет воздушная тревога, где мое укрытие? И мне нужно быть готовым на 72 часа. Но как быть готовым на 5 лет или даже дольше? Так что это вопрос, над которым стоит задуматься.

Как вы считаете, какой опыт Украины сейчас наиболее актуален для стран Балтии, чтобы подготовиться к возможной эскалации?

По моему убеждению, весь опыт очень актуален. Конечно, не все можно просто скопировать из-за размеров и других аспектов, но в некоторых случаях определенные регионы являются более релевантными, например, Херсон или Сумы. В некоторых случаях в медицинской сфере – все это тоже важно.

Весь опыт важен, но, возможно, не все можно напрямую перенести в Литву. Однако в целом нет такого опыта, о котором мы могли бы сказать: "О, это нас не интересует". Нет, все: от экономики, военных дел, гражданской защиты до медицинской сферы – весь этот опыт очень актуален, но, к сожалению, не все можно просто взять и скопировать.

Особенно из-за размеров, из-за разных возможностей, но каждый день этого опыта очень важен для всех уровней государства.

Подземные школы в Украине и поддержка образования

Литва также помогает строить укрытия в Украине. Не могли бы вы рассказать о проектах, которые уже были реализованы?

В 2022 году мы начали восстанавливать школы и детские сады, и автоматически строили укрытия рядом с этими школами и садами. Тогда, в 2022 году, не было так очевидно, что нам нужно начинать восстановление уже сейчас. А потом стало очевидно, что укрытия нужны, чтобы вернуть детей к очному обучению.

Мы поняли, что слишком много школ не имеют таких укрытий, особенно в регионах, расположенных ближе к линии фронта. И вместе с Европейским Союзом, при его поддержке, мы начали строить не просто укрытия, я бы сказал, подземные школы, где дети могут проводить весь школьный день.

Это стало международной инициативой, к которой впоследствии присоединились и другие страны. Финляндия инициировала создание коалиции по строительству укрытий.

Итак, я лично посетил Сумы в начале сентября. Мы открыли там одну школу. До этого была школа в Одессе. Раньше это было в Киевской области, как я уже упоминал. И сейчас мы реализуем различные проекты в регионах, расположенных ближе к линии фронта, по созданию подземных школ и укрытий в детских садах.

Это было своего рода оценкой ситуации. Но в конечном итоге наша главная цель – вернуть детей к очному обучению.

Когда я был в Сумах, я видел детей, которые никогда не ходили в школу, хотя они уже в пятом или шестом классе, и они не знают, что такое иметь одноклассников или слышать школьный звонок. И да, это настоящая трагедия, кризис. Мы говорим о поколении, которое будет отвечать за восстановление Украины.

Я понимаю, что перед Украиной стоит много вызовов: сама война, энергетический сектор, разминирование, демографические проблемы и реабилитация.

Но кризис в сфере образования, на мой взгляд, не привлекает достаточного внимания со стороны международных партнеров, ведь когда миллион детей не ходят в школу, экономические показатели падают, а психосоциальное состояние автоматически ухудшается. Поэтому нам нужно создать безопасные условия, чтобы они могли продолжать учиться.

Образование является нашим приоритетом, одним из четырех, утвержденных правительством Украины. Мы стараемся действовать очень системно, но при этом меньше говорить и делать как можно больше. И да, в Сумах мы открыли подземную школу, и в этом году мы обязательно откроем еще больше укрытий или подземных школ.

Миру нужна успешная Украина

Вы носите браслет в цветах украинского флага, так не могли бы вы поделиться своим опытом и мыслями о том, почему вы поддерживаете Украину?

Ответ содержится в словах, которые здесь написаны, и я могу их прочитать: литовская "свобода". Значит, это означает, что, во-первых, это человечность. Это правильный поступок, потому что Украина – это замечательная нация с замечательной страной, и на них жестоко напали.

Мое личное участие, знаете, когда мои внуки спросят, каков был ваш вклад и что вы делали во время той войны, которая изменила мир, я смогу ответить, что я сделал все, что мог, оказал всю ту поддержку, которую мог оказать. Поэтому это, прежде всего, человеческая реакция.

А другое – это, конечно, прагматический, я бы сказал, аспект, потому что, на мой взгляд, вы защищаете не только свою свободу, но и нашу. И поэтому мы должны поддерживать Украину как государство, как страну, чтобы победить в этой войне, чтобы быть независимыми.

Успешная Украина – это очень важный элемент для успешной Литвы. Поэтому я считаю, что это правильно, но это также личное дело, которое поможет и моей стране.

Я спрашиваю вас, потому что Россия также продолжает распространять пропаганду в европейских странах. Они говорят что-то вроде: "Перестаньте поддерживать Украину, и мы перестанем вам угрожать". Циркулируют ли такие нарративы сейчас в балтийском информационном пространстве?

Я думаю, что конечная цель – заставить ЕС прекратить поддержку Украины. И они хотят создать ситуацию, при которой страны либо оставляли бы деньги себе, либо, возможно, заключили бы некую договоренность о том, что мы перестанем провоцировать инциденты в ваших странах, если вы прекратите поддержку и помощь Украине.

И я думаю, что это очевидно, и вы должны поступать противоположно тому, что хочет Россия. Мы должны поддерживать Украину. Украина показала, что российская армия застряла, и ВСУ выполняют замечательную работу, сдерживая российскую армию.

Поэтому я думаю, что их конечная цель – это прекратить поддержку Украины, и тогда мы автоматически столкнемся с гораздо большей угрозой, не так ли? Если бы Украина пала, хотя я не верю, что она падет. Я думаю, что победа рано или поздно будет на стороне Украины, но Россия хочет изолировать Украину от поддержки партнеров.

Я считаю, что единственный путь для нас сейчас – это продолжать поддерживать Украину, и это лучший ответ на эти угрозы.