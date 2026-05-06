В России угрожают ударить по "центрам принятия решений" в Киеве

Россия усилила риторику накануне 9 мая и выступила с прямыми угрозами в адрес Украины. В Москве заявили о возможности ударов по Киеву, в частности по "центрам принятия решений".

Иностранные дипломатические миссии призвали заранее эвакуировать персонал из столицы Украины. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Что известно об угрозах России?

В России заявили, что могут нанести удары по Киеву в случае действий Украины во время празднования 9 мая. Речь, частности, об атаках "по центрам принятия решений".

МИД России настоятельно призывает с максимальной ответственностью отнестись к этому предупреждению и обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических и других представительств из Киева,

– сказала Захарова.

В Москве также подчеркивают, что ответ будет "неизбежным" в случае реализации Украиной якобы "преступных планов".

По информации российской стороны, МИД направило официальные ноты всем аккредитованным дипломатическим миссиям и международным организациям. В документе прямо указано, что иностранным государствам рекомендуют "обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и других представительств, а также граждан".

Кроме того, в ноте содержится и прямая угроза: "Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный удар, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации Киевом террористических замыслов в дни празднования".

Как комментирует напряженную ситуацию перед 9 мая Зеленский?

Президент Украины заявил, что объявленное Киевом перемирие 5 – 6 мая фактически не состоялось из-за действий России. Несмотря на инициативу Украины о полном прекращении огня, российские войска продолжили атаки по всей линии фронта и обстрелы мирных городов.

По словам Зеленского, в течение дня поступали постоянные сообщения об ударах из разных регионов Украины. Речь идет о Донецкой, Харьковской, Днепровской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях. В частности, президент отметил, что Россия осуществила более 1800 случаев нарушений режима тишины только за несколько часов.

Президент подчеркнул, что Россия не прекратила ни одного вида военной активности, несмотря на заявления о возможности перемирия. В связи с этим Украина будет действовать в соответствии с ситуацией.

"Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила. Будем действовать зеркально – в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина передала Москве четкое предложение о прекращении огня и переходе к дипломатическому урегулированию.

Отдельно глава государства резко высказался относительно приоритетов российского руководства.

Если ту одну личность в Москве, которая не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего – это другое дело,

– отметил президент.

Что еще говорил Зеленский относительно парада в России?

Зеленский заявил об активном перемещении российских систем противовоздушной обороны в Москву. По его словам, Россия формирует дополнительные кольца ПВО вокруг столицы, перебрасывая комплексы из других регионов.

Зеленский отметил, что такие действия свидетельствуют об изменении военных приоритетов России и концентрации ресурсов на защите Москвы. В то же время это, по его словам, приводит к ослаблению обороны в других регионах страны.

Он подчеркнул, что российское руководство больше заботится о безопасности парада в Москве, чем о собственных регионах. Зеленский добавил, что это открывает для Украины дополнительные оперативные возможности.