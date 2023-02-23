Соответствующее видео показало чешское телевидение Reporteri CT. На кадрах видно, как выглядят муляжи для врагов, информирует 24 Канал.

Заметьте Мощно уничтожает российские склады с боеприпасами: все о системе HIMARS, которая бьет сверхточную цель.

Что известно о муляжах HIMARS

В Чехии показали на видео надувную ловушку M270/M142 MLRS, которую враги часто путают с системой HIMARS. Известно, что их отправляют в Украину.

Чешская фирма передает Украине муляжи HIMARS: смотрите видео

Мы должны производить в текущей конфигурации 35 таких, как HIMARS приманок в месяц,

– рассказал директор компании Inflatech Войтех Фрессер.

По его словам, согласно общедоступным источникам, Россия уничтожила на 140% больше HIMARS, чем было доставлено в Украину.

Издание также отметило, что даже такие муляжи являются важным оружием для украинцев.

Летом Россия массово уничтожала деревянные муляжи.

Россияне хвастались, что они уничтожают якобы HIMARS. Однако иностранные журналисты отмечали, что уничтожают оккупанты именно деревянные муляжи HIMARS.

Следует заметить, что россияне потеряли в боях с муляжем по меньшей мере 10 крылатых ракет "Калибр". По данным издания, Украина не потеряла ни одной установки HIMARS, предоставленной нам западными партнерами.