Об этом 24 Каналу сказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда. Он объяснил, чего Владимир Путин и его приспешники хотят достичь таким образом.

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Зачем Россия вбрасывает кардинально противоположные месседжи

С одной стороны, своими заявлениями российский диктатор фактически заискивает перед президентом США Дональдом Трампом. С другой стороны, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выходит с кардинально противоположным тезисом.

Сейчас Лукашенко это такая себе Мария Захарова только с усами. Он обращается к Европейскому Союзу, мол, зачем вам диктат Трампа, договаривайтесь с Минском и Москвой и прочь те Соединенные Штаты,

– отметил Дунда.

В то же время есть премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которые продвигают другую историю относительно договоренностей с Москвой о поставках российского газа, потому что это якобы снизит экономические расходы, поможет стагнирующим экономикам стран ЕС.

Их главная цель – это вбить клин, распылить наших союзников, фактически сделать информационный хаос, чтобы партнеры Украины не понимали, кто куда бежит и чем занимается, чтобы у них не было воли к кардинальным решительным действиям,

– сказал народный депутат от "Слуги народа".

Кстати, россияне делают так не впервые. Вспомним историю о сбитии Boeing 777 возле Донецка. Тогда задача Кремля было вбросить как можно больше версий для того, чтобы наши западные партнеры не пришли к окончательному выводу.

Тогда мы эту информационную войну выиграли, но это не мешает россиянам пытаться использовать ту же самую технологию и вбрасывать в западные уши различные версии и месседжи для того, чтобы партнеры между собой поссорились, или не нашли согласия относительно Украины и России,

– добавил Дунда.

В то же время пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным" государством и предложил поделить ее территории между соседними странами, включая Румынию.