В одной из приграничных областей Россия усилила наступ, – ГПСУ

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Adv

популярные видео

Что известно об активизации оккупантов в Харьковской области?

По его словам, наибольшая активность россиян фиксируется в Харьковской области, в частности на участке обороны бригады "Гарт".

В Сумской области враг также пытается проводить атаки, преимущественно в Шосткинском и Конотопском районах, однако значительно реже.

В Черниговской области у россиян пока нет достаточных сил для наступления.

Сейчас больше попыток атак и применения врагом вооружения и техники происходит именно в направлении Харьковской области– подчеркнул Демченко.

Также он рассказал, что в последнее время существенно снизилась активность российских диверсионно-разведывательных групп в приграничных областях.

В то же время российские войска продолжают ежедневно обстреливать приграничные села Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

Ранее аналитики DeepState сообщили о расширении "красной" зоны вблизи Гранова на Южно-Слобожанском направлении Харьковщины Харьковской области.

Реклама

31 октября спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что оккупанты продвинулись вблизи Гранова, расположенного к северу от Харькова у государственной границы.

По словам Трегубова, российские войска сосредоточены не столько на продвижении вглубь Казачьей Лопани, расположенной к югу от Гранова, сколько на расширении зоны своего продвижения с флангов.