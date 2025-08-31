Укр Рус
31 августа, 10:58
Уже скоро Россия усилит удары по Украине: в ISW сказали, что станет основной целью врага

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Россия планирует усилить атаки на Украину перед отопительным сезоном.
  • Враг накопил дроны и ракеты для ударов по энергетике.

Оккупанты ежедневно обстреливают Украину дронами и ракетами. Ожидается, что в ближайшие недели враг усилит удары.

В Институте изучения войны напомнили, что российский комбинированный удар в ночь на 30 августа является уже третьей масштабной атакой с использованием более 500 дронов и ракет со времени саммита США и России на Аляске 15 августа, передает 24 Канал.

Что известно о намерениях врага по обстрелам Украины?

Аналитики считают, что Россия использовала период перед саммитом на Аляске 15 августа для накопления дронов и ракет. Ограниченные удары до этого должны были создать ложное впечатление о "добросовестности" в переговорах с США.

Ожидается, что в ближайшие недели Россия усилит атаки против Украины, чтобы использовать восстановленные запасы вооружения и нанести ущерб энергетической инфраструктуре перед зимой,
– отметили в ISW.

Справка: 15 августа состоялся саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Президент США согласился принять у себя российского диктатора, считая, что тот готов к существенным уступкам. В итоге президент США принял предложение главы Кремля – сначала заключить мирное соглашение, а затем прекратить огонь.

Что известно об атаках россиян на энергетическую инфраструктуру Украины?

  • В Центре противодействия дезинформации подтвердили намерения оккупантов возобновить атаки по энергетике накануне отопительного сезона. Вследствие удара 27 августа произошли отключения электроэнергии в Полтавской, Сумской и Черниговской областях – более 100 000 домохозяйств остались без света.

  • Ночью 31 августа оккупанты атаковали 4 объекта ДТЭК в Одесской области. Более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии.

  • 26 августа российская армия нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области, серьезно повредив оборудование.

  • На совместном брифинге с премьером Норвегии Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи природного газа.