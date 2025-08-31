Оккупанты ежедневно обстреливают Украину дронами и ракетами. Ожидается, что в ближайшие недели враг усилит удары.

В Институте изучения войны напомнили, что российский комбинированный удар в ночь на 30 августа является уже третьей масштабной атакой с использованием более 500 дронов и ракет со времени саммита США и России на Аляске 15 августа, передает 24 Канал.

Смотрите также Вражеская ракета полностью уничтожила отделение Укрпочты в Киеве

Что известно о намерениях врага по обстрелам Украины?

Аналитики считают, что Россия использовала период перед саммитом на Аляске 15 августа для накопления дронов и ракет. Ограниченные удары до этого должны были создать ложное впечатление о "добросовестности" в переговорах с США.

Ожидается, что в ближайшие недели Россия усилит атаки против Украины, чтобы использовать восстановленные запасы вооружения и нанести ущерб энергетической инфраструктуре перед зимой,

– отметили в ISW.

Справка: 15 августа состоялся саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Президент США согласился принять у себя российского диктатора, считая, что тот готов к существенным уступкам. В итоге президент США принял предложение главы Кремля – сначала заключить мирное соглашение, а затем прекратить огонь.

Что известно об атаках россиян на энергетическую инфраструктуру Украины?