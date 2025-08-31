Окупанти щодня обстрілюють Україну дронами та ракетами. Очікується, що найближчими тижнями ворог посилить удари.

В Інституті вивчення війни нагадали, що російський комбінований удар у ніч проти 30 серпня є вже третьою масштабною атакою з використанням понад 500 дронів і ракет від часу саміту США та Росії на Алясці 15 серпня, передає 24 Канал.

Що відомо про наміри ворога щодо обстрілів України?

Аналітики вважають, що Росія використала період перед самітом на Алясці 15 серпня для накопичення дронів і ракет. Обмеженіші удари до цього мали створити хибне враження про "добросовісність" у переговорах зі США.

Очікується, що найближчими тижнями Росія посилить атаки проти України, щоб використати відновлені запаси озброєння та завдати шкоди енергетичній інфраструктурі перед зимою,

– наголосили в ISW.

Довідка: 15 серпня відбувся саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Президент США погодився прийняти у себе російського диктатора, вважаючи, що той готовий до суттєвих поступок. У підсумку президент США пристав на пропозицію очільника Кремля – спершу укласти мирну угоду, а потім припинити вогонь.

Що відомо про атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України?