Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в Крыму, – Минобороны США
Перспектива решения конфликта на востоке Украины в короткий срок является очень маловероятной. Москва продолжает увеличивать свое военное присутствие во временно оккупированном Крыму.
Источник:комитет Сената США
Что выяснили американские военные
Присутствие российских войск в восточной Украине остается реальным инструментом принуждения для Кремля даже если Москва решит осуществить деэскалацию своего военного поведения. Об этом заявил глава Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье.
Важно Россия перед вторжением в Украину в 2014 году тоже заявляла об "отводе войск", – США
Беррье заявил, что действия России возле границы Украины, вероятно, были частью непрерывной кампании заставить Киев уступить требованиям Москвы.
В Крыму, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие. Делает это для того, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада и заявить о решимости удерживать полуостров,
– рассказал генерал-лейтенант.
В показаниях перед комитетом Сената по вооруженным силам Беррье назвал армию России "экзистенциальной угрозой для США".
"Россияне обладают способностью осуществлять проекцию силы с помощью точных крылатых ракет высокой дальности, а российские военные лидеры принимают во внимание опыт участия в войне в Сирии", – подчеркнул Беррье.
Поделиться новостью