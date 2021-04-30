Перспектива решения конфликта на востоке Украины в короткий срок является очень маловероятной. Москва продолжает увеличивать свое военное присутствие во временно оккупированном Крыму.

Что выяснили американские военные

Присутствие российских войск в восточной Украине остается реальным инструментом принуждения для Кремля даже если Москва решит осуществить деэскалацию своего военного поведения. Об этом заявил глава Разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье.

Важно Россия перед вторжением в Украину в 2014 году тоже заявляла об "отводе войск", – США

Беррье заявил, что действия России возле границы Украины, вероятно, были частью непрерывной кампании заставить Киев уступить требованиям Москвы.

В Крыму, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие. Делает это для того, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада и заявить о решимости удерживать полуостров,

– рассказал генерал-лейтенант.

В показаниях перед комитетом Сената по вооруженным силам Беррье назвал армию России "экзистенциальной угрозой для США".

"Россияне обладают способностью осуществлять проекцию силы с помощью точных крылатых ракет высокой дальности, а российские военные лидеры принимают во внимание опыт участия в войне в Сирии", – подчеркнул Беррье.

Обратите внимание! В марте 2021 года Россия начала активно стягивать свои войска и оружие к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым. Международное сообщество призвало главу Кремля Владимира Путина прекратить эскалацию. С 23 апреля Россия решила отводить войска в пункты постоянной дислокации. Однако из Крыма их до сих пор не забрали.