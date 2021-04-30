Делегация Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ отреагировала на заявления России об отводе войск от украинских границ. Дипломаты заявили, что в 2014 году перед вторжением в Украину Кремль уже делал аналогичные заявления.

В США заявили, что полный вывод российских войск с оккупированных украинских территорий был бы долгожданным событием. В то же время там подчеркнули, что будут пристально следить за ситуацией и действиями российского государства.

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Делегация США также призвала Кремль воздержаться от любых агрессивных действий в будущем. Также ее представители отметили необходимость сделать шаги для уменьшения напряженности вблизи украинских границ.

Учитывая тот факт, что Россия сделала аналогичные заявления в 2014 году, незадолго до начала семилетней агрессии, США будут пристально следить за ситуацией,

– говорится в заявлении.

В США также отметили, что будут находиться в тесном контакте с украинскими коллегами, другими партнерами и со странами НАТО.

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