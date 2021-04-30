Россия перед вторжением в Украину в 2014 году тоже заявляла об "отводе войск", – США
Делегация Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ отреагировала на заявления России об отводе войск от украинских границ. Дипломаты заявили, что в 2014 году перед вторжением в Украину Кремль уже делал аналогичные заявления.
Источник:Миссия США в ОБСЕ
В США заявили, что полный вывод российских войск с оккупированных украинских территорий был бы долгожданным событием. В то же время там подчеркнули, что будут пристально следить за ситуацией и действиями российского государства.
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Делегация США также призвала Кремль воздержаться от любых агрессивных действий в будущем. Также ее представители отметили необходимость сделать шаги для уменьшения напряженности вблизи украинских границ.
Учитывая тот факт, что Россия сделала аналогичные заявления в 2014 году, незадолго до начала семилетней агрессии, США будут пристально следить за ситуацией,
– говорится в заявлении.
В США также отметили, что будут находиться в тесном контакте с украинскими коллегами, другими партнерами и со странами НАТО.
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Ситуация на Донбассе: коротко
- В марте 2021 года Россия начала активно стягивать свои войска и оружие к границе с Украиной и во временно оккупированный Крым.
- В то же время на Донбассе увеличилось и количество обстрелов. С начала 2021 года уже погибли 38 украинских защитников.
- В России заявили, что с 23 апреля начнут отводить войска из Украины в пункты постоянной дислокации.
- Впоследствии международные расследователи сообщили, что техника 41 армии России останется у украинской границы.
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