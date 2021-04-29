Хотя Россия и заявила об отводе войск от границ Украины, нашим военным не следует терять бдительность. Генерал-майор ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что заявление Кремля означает лишь передислокацию личного состава, а техника останется на позициях.

Об этом Кривонос рассказал в интервью. Генерал-майор отметил, что в течение трех недель Россия усиленно запугивала Украину, бряцая оружием.

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Ситуация может измениться в любой момент

Затем выступили, что они убирают свои войска, расположенные вдоль наших границ, а сейчас продолжают давить. И дело заключается в том, что обещать – не значит жениться. Так же и здесь: сказать, что убрали войска и осуществить реально – это совершенно разные вещи,

– пояснил Кривонос.

Ситуация может измениться обратно в любой момент, считает экс-заместитель секретаря СНБО. Да и от стратегии запугивания Москва не отказалась, ведь сейчас в оккупированном Крыму проводят показательные занятия российских Воздушно-десантных войск. На этом действе присутствует и министр обороны государства-агрессора Сергей Шойгу.

Самое проблемное место – Крым

Хотя, говорит Кривонос, контингент убрали от границ с Харьковщиной, Луганщиной и Донетчиной, проблемным местом остался именно оккупированный полуостров.

Поэтому задача номер один – всегда держать наше руководство для россиян в напряженном состоянии, чтобы мы всегда ожидали какой-то неожиданности,

– добавил Кривонос.

Интересно! В России продолжают цинично заявлять, что хотят избежать войны с Украиной. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что в этом позиция Москвы однозначна, однако за украинскую сторону они, мол, ничего сказать не могут.