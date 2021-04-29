Обещать – не значит жениться, – генерал-майор Кривонос об отводе войск России
Хотя Россия и заявила об отводе войск от границ Украины, нашим военным не следует терять бдительность. Генерал-майор ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что заявление Кремля означает лишь передислокацию личного состава, а техника останется на позициях.
Источник:"Новое время"
Об этом Кривонос рассказал в интервью. Генерал-майор отметил, что в течение трех недель Россия усиленно запугивала Украину, бряцая оружием.
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Ситуация может измениться в любой момент
Затем выступили, что они убирают свои войска, расположенные вдоль наших границ, а сейчас продолжают давить. И дело заключается в том, что обещать – не значит жениться. Так же и здесь: сказать, что убрали войска и осуществить реально – это совершенно разные вещи,
– пояснил Кривонос.
Ситуация может измениться обратно в любой момент, считает экс-заместитель секретаря СНБО. Да и от стратегии запугивания Москва не отказалась, ведь сейчас в оккупированном Крыму проводят показательные занятия российских Воздушно-десантных войск. На этом действе присутствует и министр обороны государства-агрессора Сергей Шойгу.
Самое проблемное место – Крым
Хотя, говорит Кривонос, контингент убрали от границ с Харьковщиной, Луганщиной и Донетчиной, проблемным местом остался именно оккупированный полуостров.
Поэтому задача номер один – всегда держать наше руководство для россиян в напряженном состоянии, чтобы мы всегда ожидали какой-то неожиданности,
– добавил Кривонос.
Что известно о стягивании и отводе российских войск
В течение нескольких недель Россия усиленно стягивала контингент и технику на оккупированный Крым и к восточным границам Украины. В Кремле это объясняли проверкой боевой готовности. Беспокойство ситуацией выразили мировые лидеры. Только 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что со следующего дня начнется отвод войск
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