В России оценили вероятность начала новых боевых действий с Украиной. В Кремле уверяют, что якобы не хотят войны.

Несмотря на то, что боевые действия на Донбассе продолжаются уже восьмой год, министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, мол, войны на Востоке "можно и нужно избежать".

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Однако Лавров утверждает, что не может говорить за украинскую сторону и президента Владимира Зеленского. По словам российского дипломата, украинский лидер якобы хочет удержаться у власти любой ценой.

Что этому предшествовало

В течение апреля Россия активно стягивала свои войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Украина и мир были обеспокоены такими действиями. Однако в Кремле говорили, якобы это просто для учений.

Разведка даже предупреждала, что у агрессора есть планы продвинуться вглубь Украины, то есть, вероятно, он готовит наступление.

Кроме того, в последние месяцы возникло обострение на Донбассе. Боевики полностью сорвали перемирие, почти ежедневно используя прицельные обстрелы.

На фоне таких событий Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на Донбассе.

Зато кремлевский лидер пригласил украинского президента в Москву. Однако о Донбассе говорить не желает. С этим Путин посоветовал Зеленскому обращаться к боевикам.

23 апреля Минобороны России заявило, что "обучение и внезапная проверка" завершились, поэтому войска будут отводить.

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