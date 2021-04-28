В России заявили, что хотят "избежать" войны с Украиной
В России оценили вероятность начала новых боевых действий с Украиной. В Кремле уверяют, что якобы не хотят войны.
Источник:"РИА новости"
Несмотря на то, что боевые действия на Донбассе продолжаются уже восьмой год, министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, мол, войны на Востоке "можно и нужно избежать".
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Однако Лавров утверждает, что не может говорить за украинскую сторону и президента Владимира Зеленского. По словам российского дипломата, украинский лидер якобы хочет удержаться у власти любой ценой.
Что этому предшествовало
- В течение апреля Россия активно стягивала свои войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым. Украина и мир были обеспокоены такими действиями. Однако в Кремле говорили, якобы это просто для учений.
- Разведка даже предупреждала, что у агрессора есть планы продвинуться вглубь Украины, то есть, вероятно, он готовит наступление.
- Кроме того, в последние месяцы возникло обострение на Донбассе. Боевики полностью сорвали перемирие, почти ежедневно используя прицельные обстрелы.
- На фоне таких событий Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на Донбассе.
- Зато кремлевский лидер пригласил украинского президента в Москву. Однако о Донбассе говорить не желает. С этим Путин посоветовал Зеленскому обращаться к боевикам.
- 23 апреля Минобороны России заявило, что "обучение и внезапная проверка" завершились, поэтому войска будут отводить.
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