Пока ни даты, ни места встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина нет. Эти переговоры могут стать действительно знаковыми.

Об этом на одном из телеканалов сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Ему поручили подготовить встречу лидеров стран.

К теме Зеленский хочет ускорить мир на Донбассе, предлагая Путину переговоры, – советник главы ОП

Ермак: Переговоры станут действительно историческими

По его словам, он получил соответствующее поручение от президента и сейчас работает над этим вопросом.

Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить,

– отметил Ермак.

Он отметил, что Зеленскому и Путину нужно обсудить много тем, в том числе договоренности, достигнутые в декабре 2020 года во время нормандского формата.

"Я считаю, что эти переговоры могут стать знаковыми, действительно историческими", – добавил Ермак.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина