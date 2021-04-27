Встреча Зеленского с Путиным может стать действительно исторической, – Ермак
Пока ни даты, ни места встречи Президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина нет. Эти переговоры могут стать действительно знаковыми.
Источник:24 канал
Об этом на одном из телеканалов сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Ему поручили подготовить встречу лидеров стран.
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Ермак: Переговоры станут действительно историческими
По его словам, он получил соответствующее поручение от президента и сейчас работает над этим вопросом.
Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить,
– отметил Ермак.
Он отметил, что Зеленскому и Путину нужно обсудить много тем, в том числе договоренности, достигнутые в декабре 2020 года во время нормандского формата.
"Я считаю, что эти переговоры могут стать знаковыми, действительно историческими", – добавил Ермак.
Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина
- Зеленский 20 апреля обратился к Путину из-за обострения на Донбассе. Он предложил ему встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
- Глава Кремля отреагировал на предложение и заявил, что готов в любое время принять Зеленского в Москве.
- Через некоторое время президент Украины поручил Ермаку заняться вопросом организации переговоров.
- Российская сторона не называла никаких деталей. Но позже заявила, что готова встретиться, но не говорить на переговорах о Донбассе.
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