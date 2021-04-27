Зустріч Зеленського з Путіним може стати дійсно історичною, – Єрмак
Наразі ні дати, ні місця зустрічі Президента України Володимира Зеленського і очільника Росії Володимира Путіна немає. Ці переговори можуть стати дійсно знаковими.
Джерело:24 канал
Про це на одному з телеканалів повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Йому доручили підготувати зустріч лідерів країн.
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Єрмак: Переговори стануть дійсно історичними
За його словами, він отримав відповідне доручення від президента і наразі працює над цим питанням.
Поки невідомі ні дата, ні місце проведення цих переговорів, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, бо є багато про що говорити,
– зазначив Єрмак.
Він зауважив, що Зеленському і Путіну потрібно обговорити багато тем, зокрема домовленості, які досягнуті у грудні 2020 року під час нормандського формату.
"Я вважаю, що ці переговори можуть стати знаковими, дійсно історичними", – додав Єрмак.
Що відомо про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна
- Зеленський 20 квітня звернувся до Путіна через загострення на Донбасі. Він запропонував йому зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.
- Очільник Кремля відреагував на пропозицію і заявив, що готовий у будь-який час прийняти Зеленського у Москві.
- Через деякий час президент України доручив Єрмаку зайнятись питанням організації переговорів.
- Російська сторона не називала жодних деталей. Але пізніше заявила, що готова зустрітись, але не говорити на переговорах про Донбас.
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