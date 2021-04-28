У Росії заявили, що хочуть "уникнути" війни з Україною
У Росії оцінили ймовірність початку нових бойових дій з Україною. У Кремлі запевняють, що нібито не хочуть війни.
Джерело:"РИА новости"
Попри те, що бойові дії на Донбасі тривають вже восьмий рік, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, мовляв, війни на Сході "можна і потрібно уникнути".
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Однак Лавров стверджує, що не може говорити за українську сторону і президента Володимира Зеленського. За словами російського дипломата, буцімто український лідер хоче утриматися при владі за всяку ціну.
Що цьому передувало
- Протягом квітня Росія активно стягувала свої війська до кордону з Україною та окупованого Криму. Україна та світ були занепокоєні такими діями. Однак в Кремлі говорили, нібито це просто для навчань.
- Розвідка навіть попереджала, що агресор має плани просунутись вглиб України, тобто, ймовірно, готує наступ.
- Крім того, останніми місяцями виникло загострення на Донбасі. Бойовики вщент зірвали перемир'я, майже щодня використовуючи прицільні обстріли.
- На тлі таких подій Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітись на Донбасі.
- Натомість кремлівський лідер запросив українського президента в Москву. Однак про Донбас говорити не бажає. Із цим Путін порадив Зеленському звертатись до бойовиків.
- 23 квітня Міноборони Росії заявило, що "навчання та раптова перевірка" завершилися, тому війська будуть відводити.
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