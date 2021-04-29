Хоча Росія і заявила про відведення військ від кордонів України, нашим військовим не слід втрачати пильність. Генерал-майор ЗСУ , колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вважає, що заява Кремля означає лише передислокацію особового складу, а техніка залишиться на позиціях.

Про це Кривонос розповів в інтерв'ю. Генерал-майор зауважив, що протягом трьох тижнів Росія посилено залякувала Україну, брязкаючи зброєю.

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Ситуація може змінитись у будь-який момент

Потім – виступили, що вони прибирають свої війська, розташовані вздовж наших кордонів, а зараз продовжують тиснути. І справа полягає в тому, що обіцяти – не значить одружитися. Так само і тут: сказати, що прибрали війська і здійснити реально – це зовсім різні речі,

– пояснив Кривонос.

Ситуація може змінитись назад у будь-який момент, вважає ексзаступник секретаря РНБО. Та й від стратегії залякування Москва не відмовилась, адже зараз в окупованому Криму проводять показові заняття російських повітряно-десантних військ. На цьому дійстві присутній і міністр оборони держави-агресори Сергій Шойгу.

Найбільш проблемне місце – Крим

Хоча, каже Кривонос, контингент прибрали з кордонів з Харківщиною, Луганщиною та Донеччиною, проблемним місцем залишився саме окупований півострів.

Тому завдання номер один – завжди тримати наше керівництво для росіян в напруженому стані, щоби ми завжди очікували якоїсь несподіванки,

– додав Кривонос.

Цікаво! У Росії продовжують цинічно заявляти, що хочуть уникнути війни з Україною. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров переконує, що у цьому позиція Москви – однозначна, проте за українську сторону вони, мовляв, нічого сказати не можуть.